Tønder vil have slogan - her er hvad andre byer har valgt

Tønder Kommune vil gerne have et slogan, der kan ramme kommunens værdier, og trække folk til området. Men hvad skal det være. - Se hvilke slogans andre kommuner har fundet på.

Det kan være svært at lave et slogan, der virkelig rammer ned i kernen af det, man gerne vil udtrykke. Derfor har man i Tønder også sat opgaven i udbud, så professionelle reklamefolk har mulighed for at byde ind på opgaven, og kommunen har sat 250.000 kroner af til opgaven.

Eccos hovedsæde ligger i Tønder Kommune Foto: Morten Juhl, Scanpix

At det kan være svært at vælge det helt rigtige slogan, ved de alt om i Haderslev. Her skiftede de deres ud i 2017 efter i 25 år at have levet med sloganet 'Pølsernes by' - et slogan, som, da det blev indført i 1992, vakte meget opmærksomhed og morskab, til trods for, at byen er berømt for deres pølser og mange slagterforretninger.

Nu er Haderslevs slogan 'Aktive med hjerte og vilje'.

Tønder er også verdenskendt for sin årlige folkmusikfestival Foto: Ina Clausen, TV SYD

I Tønder må de nysgerrige vente med svaret på, hvad deres slogan skal være. Der er frist for at aflevere opgaven den 30. juni.

