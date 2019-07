Tre bademyter aflives

De fleste af os har hørt dem før. Rådene om eksempelvis aldrig at gå i vandet, lige efter man har spist. Men nu afliver TrygFonden kendte bademyter.

I dag kunne børn og voksne lære om badesikkerhed, da TrygFondens livreddere var forbi Hvidbjerg Strand nord for Fredericia. I den anledning aflivede livredderne også en række ellers kendte bademyter.

1. Man må ikke bade, efter man har spist: Falsk

Der er ikke noget fysiologisk til hinder for at bade, efter man har spist. Michael Iwersen, uddannelsesleder, TrygFonden Kystlivredning

- Der er ikke noget fysiologisk til hinder for at bade, efter man har spist. Så det er en myte. Men det er ligesom, hvis man skal løbe en tur. Har du eksempelvis lige spist en kæmpe frokost, så kan man godt føle sig dårligt tilpas, hvis man går ud og bevæger sig, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder hos TrygFonden Kystlivredning.

2. Tis lindrer forbrænding efter brandmand: Falsk

De fleste kender måske scenen fra Friends, hvor Monica bliver brændt af en brandmand på stranden, og Joey tilbyder, at han og Chandler kan tisse på det for at lindre smerten. Men tippet, som Joey siger, han har set på Discovery Channel, er desværre en myte.

- Det bedste man kan gøre, er at fjerne tentaklerne fra huden med noget skarpt som et kreditkort eller en kniv, som man skraber langs huden. Og bagefter så køler man med koldt vand, en isterning eller noget bedøvende creme.

Vi ved også, at solcreme faktisk kan beskytte ret godt mod brandmænd, fordi cremen ligger en slags hinde på huden, som gør, at giften har svært ved at trænge ind i huden. Derfor bliver man ikke så slemt brændt, hvis man har et tykt lag solcreme på, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder hos TrygFonden Kystlivredning.

De fem baderåd: Lær at svømme Gå aldrig alene i vandet Læs vinden og vandet Lær stranden at kende Slip ikke børnene af syne Se mere

3. Gå kun ud til navlen: Falsk

Det giver ikke nogen mening kun at gå ud til navlen, hvis du alligevel ikke kan svømme. Michael Iwersen, uddannelsesleder, TrygFonden Kystlivredning

- Det er en myte, for det giver ikke nogen mening kun at gå ud til navlen, hvis du alligevel ikke kan svømme, eller du er alene.

Hvis ikke du har styr på basics, så nytter denne regel alligevel ikke, for der kan f.eks. være en stærk strøm i vanden eller bølger. Og så er du ikke i sikkerhed, selvom du kun går ud til navlen, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder hos TrygFonden Kystlivredning.