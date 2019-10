Tre lokale græskar-dyrkere med i top fire

Placeringer som nr. et, to og fire blev det til for de lokale deltagere lørdag, da ni dedikerede græskardyrkere kæmpede om mesterskabstitlen i Tivoli..

Jens Peder Skønager fra Ribe vandt med et kæmpegræskar på 446,3 kg. Nummer to i konkurrencen blev Ole Bent Frederik Christensen fra Skanderborg med et stort græskar på 352,2 kilo.

På tredjepladsen kom Tage Svendsen fra Vejen med sit græskar på 272,9 kilo, mens Jørgen Øllegaard Jensen fra Nr. Nebel opnåde en fjerdeplads med et græskar på 256,2 kilo.

Danmarksrekorden blev sat sidste år med 589,4 kg af Lasse Blach fra Midtsjælland.

Tage Svendsen fra Vejen med sit græskar på 272,9 kg. Foto: Cristoffer Anias Sandager

Den ædle kunst at dyrke græskar er en flere måneder lang proces, der begynder med et frø i en urtepotte i maj måned for derefter at kulminere i oktober efter hundredvis af liter vand og gødning.

Jørgen Øllegaard Jensen fra Nr. Nebel opnåde en fjerdeplads med et græskar på 256,2 kilo. Foto: Christoffer Anias Sandager

Et stykke op til verdensrekorden

Den nordiske rekord for græskar lyder på 857 kg. og er netop sat i Sverige i 2019. Verdensrekorden blev sat i Tyskland i 2016 og lyder på 1.190,5 kg. Manden bag dette fantomgræskar var Mathias Willemijns fra Belgien. I Tyskland er rekorden 916 kilo og den er fra 2018.

