Tre mænd sigtet for dokumentfalsk af fragtbreve

Tre mænd fra Tyskland er onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde. Det sker, efter at politiet tirsdag gennemførte en aktion mod vognmandsfirmaet H.P. Therkelsen.

De tre mænd er alle tilknyttet vognmandsfirmaet på forskellig vis og mistænkt for at have forskellige roller i sagen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Fem personer, hvoraf fire er chauffører, og en er administrativ medarbejder, blev tirsdag anholdt af politiet.

Politiet har mistanke om, at H.P. Therkelsen bruger falske dokumenter og ulovligt fragter gods i Danmark på deres udenlandsk indregistrerede lastbiler.

To af de anholdte blev tirsdag eftermiddag løsladt.

Adm. direktør Peter Therkelsen afviste tirsdag overfor TV SYD, at der er begået ulovligheder.

- Det er min klare overbevisning, at vi ikke har brugt falske dokumenter. Vi er i fuld gang med at undersøge, om vi ved en menneskelig fejl har kørt ulovlig carbotagekørsel, siger Peter Therkelsen.