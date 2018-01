Trods advarsel blev 48 bilister blitzet ved fem skoler

Trods advarsler på forhånd på Twitter og omtale i medierne, så kørte 48 trafikanter mandag alligevel for stærkt forbi fem skoler i Syd- og Sønderjylland.

Ved fem skoler i Blans, Varnæs,Tinglev, Vejen og Tønder var fotovogne i aktion mandag.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politis tweets om indsatsen, så kørte 48 bilister så meget for stærkt forbi skolerne, at de blev blitzet og kan se frem til en bøde-opkrævning i deres E-boks.

Havde vi ikke advaret, havde der dog sandsynligvis været flere klip, så jeg mener, at vores advarsler har en dæmpende effekt. Knud Reinholdt, leder af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi

En enkelt bilist kørte så stærkt forbi Østerbyskolen i Vejen, at vedkommende også får et klip i kørekortet.

Netop i Vejen blev både flest trafikanter kontrolleret og afsløret. 24 ud af 1.600 kørte så hurtigt, at det udløste et dyrt foto med blitz.

- Man kan undre sig over, at folk trods af, at vi på forhånd fortæller, hvor vi stiller fotovognene op, alligevel kører for stærkt. Havde vi ikke advaret, havde der dog sandsynligvis været flere klip, så jeg mener, at vores advarsler har en dæmpende effekt, siger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, der er leder af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Kun i Blans kørte folk så pænt ved skolen, at der ikke blev blitzet en eneste i de tre timer, som fotovognen var i aktion.

I Tinglev gik 14 i fartfælden, i Tønder blev seks blitzet, mens fire kørte for stærkt forbi skolen i Varnæs.

Politiets landsdækkende aktion mod hastighedssyndere ved skolerne fortsætter til og med fredag.

Tirsdag er Syd- og Sønderjyllands Politi igen på plads ved flere skoler i Esbjerg og i Løjt Kirkeby, fortæller de selv på Twitter.