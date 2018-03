Tur fra Vejle til Fredericia endte med at tage fem timer

Emina Brakmic skulle en smuttur fra Vejle til Fredericia, men endte med at holde i kø fire og en halv time på grund af de mange uheld på motorvejen.

Emina Brakmic skulle en tur til Fredericia mandag morgen, men endte med at sidde i kø i fire og en halv time på motorvejen ved Taulov.

Læs også Kaos i myldretiden: Den Nye Lillebæltsbro nu åbnet i én retning

- Det var lidt hårdt, for i starten vidste vi ikke helt, hvad der var sket, siger Emina Brakmic.

Det skulle have været en smuttur fra Vejle til Fredericia, og Emina Brakmic skulle have været hurtigt tilbage i Vejle igen:

- Her klokken 15.30 har vi lige fået lov at køre igen, så jeg kører tilbage til Vejle uden at have nået noget, siger Emina Brakmic.

Læs også To nye uheld på E45