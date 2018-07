Anina: Derfor smider jeg ud

Vi har alt for mange ting, som vi ikke længere bruger og har glæde af, mener udfordreren: By-forsamlingshuset X-perimentet i Esbjerg.

Udfordringen er klar: Smid 496 ting ud på en måned. Starten er blid. Én ting den første dag. Men så accelererer det stille og roligt med to ting på dag 2. Tre ting på dag 3 og så fremdeles... 31 ting den sidste dag.

Udfordringen kommer fra X-perimentet i Esbjerg. Et slags by-forsamlingshus med koncerter, yoga, tøjbytte-dage og hyggeaftener.

- Vi er opdraget til at være den gode forbruger og skrabe til os for at blive lykkelige, siger Carmen Dorethe Pilar Holmstrup.

Det vil X-perimentet gerne gøre op med. 31 har taget mod udfordringen, der hedder 31 Days Declutter Challenge.

En af dem er kontorassistent Anina Reffs Hofland. Hun bor i en treværelses lejlighed på 80 kvm. Umiddelbart ikke overlæsset med ting. Alligevel tror hun egentlig ikke, at det bliver svært at finde 496 ting.

- Jeg synes faktisk, at jeg er god til at smide ud. Alligevel er der Gud ved hvor mange ting, man kan smide ud, som ellers bare fylder, siger hun.

- Man bliver mere fri, når man skiller sig af med ting, der ikke længere giver mening i sit liv, siger Carmen Dorethe Pilar Holmstrup.

De indsamlede ting bliver efterfølgende solgt på et loppemarked til fordel for X-perimentet. Det, der ikke bliver solgt, gives til Hjemløses Venner.

