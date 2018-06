Uheld og festival skaber kø

I dag er der Rock under broen på Fyn, og det giver risiko for tæt trafik og forlænget rejsetid på E20 frem mod <58b> Middelfart, især i retning mod Fyn over Ny Lillebæltsbro. Det gælder også på de mindre veje. Husk at Gl. Lillebæltsbro er spærret for biltrafik #dktrafikinfo