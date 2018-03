Ung bilist stak af fra uheld

En patrulje standsede lørdag eftermiddag en mand, der kørte i en bil med store skader. Det viste sig, at han var stukket af fra et færdselsuheld.

En 18-årig mand er sigtet for at stikke af fra et uheld.

Klokken 16.15 lørdag eftermiddag standsede en patrulje en gul bil med store skader på Norupvej ved Esbjerg.

Nogle gange kan det være, at man ikke har rent mel i posen - det kan være, at man er påvirket eller ikke har kørekort. Erik Lindholdt, vagthavende, Syd- og Sønderjyllands Politi

Bilisten var også mærket. Han havde glasskår udover det hele.

Imens patruljen var ved at undersøge sagen, kom der klokken 16.22 en anmeldelse om et færdselsuheld på Stengårdsvej ved Esbjerg kun få minutter fra Norupvej. En sort, parkeret varebil var blevet påkørt.

- Skaderne vi fik beskrevet passede meget godt med det, vi så på den gule bil, og så skulle der ellers ikke meget til at regne ud, hvordan det hang sammen, fortæller vagthavende Erik Lindholdt ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvad, der er årsagen til, at man vælger at stikke af fra et uheld, er svært at svare på, fortæller Erik Lindholdt.

- Nogle gange kan det være, at man ikke har rent mel i posen - det kan være, at man er påvirket eller ikke har kørekort, fortæller vagthavende.

I denne sag var den 18-årige ikke påvirket, og han havde kørekort, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.