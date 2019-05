To unge kørt ned af bil i Horsens

En 18-årig og en 19-årig mand er blevet ramt i en færdselsulykke på Ny Silkeborgvej ved Lund i Horsens.

To unge mænd er lørdag aften blevet ramt af en bil på Ny Silkeborgvej ved Lund i Horsens.

Det oplyser Torben Møller, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi. Han fortæller, at politiet fik anmeldelsen klokken 22.39 lørdag aften.

Her lød det, at en 18-årig og en 19-årig mand var blevet ramt af en bil. Det skete, mens de stod i vejkanten ved siden af deres egen bil.

Den ene af de to mænd blev efterfølgende fløjet til Skejby Sygehus med helikopter, mens den anden blev kørt med ambulance til Horsens Sygehus.

Læs også Voldsom brand i etageejendom

Føreren er sluppet uskadt fra ulykken

De to unge mænd er begge uden for livsfare, oplyser vagtchefen tidligt søndag morgen.

Føreren af bilen er en 35-årig mand. Han er sluppet uskadt fra hændelsen, fortæller vagtchef Torben Møller.

En bilinspektør er ved at undersøge de nærmere omstændigheder for ulykken, og politiet har derfor endnu ingen oplysninger om, hvad der er sket forud for uheldet, eller hvorfor den 35-årige ramte de to unge mænd.