Varm og solrig forårsuge i vente - men husk solcreme

Vinteren er drevet på flugt, og vi har fint, solrigt og endda lunt vejr i vente. Det skal nydes! Men pas nu alligevel lidt på, siger UV-forsker.

Nu er det forår. Og solen kommer med et højtryk, der lægger sig over Danmark i næste uge. Det får mange mennesker ud for at nyde det gode vejr. Men man skal sllerede nu passe på solens stråler, siger UV-forsker Helge Jønch-Sørensen fra DMI i en pressemeddelelse.

Selv om kalenderen kun siger april, så kan solrige dage have et UV-indeks på op mod 4. Og med vinterbleg hud kan de fleste nordboere ikke tåle ret lang tid i solen, siger Helge Jønch-Sørensen.

Han vurderer, at tre kvarter i middagssolen mellem 12 og 15 sagtens kan være nok til, at vi bliver solskoldede, så det er en god ide at begynde med solcremen allerede nu.

- De færreste ved, at de rent faktisk er skoldede, hvis de 24 timer efter solbadning kan ane blot den mindste rødmen af huden, siger Helge Jønch-Sørensen.

Man kan også bruge sit tøj til at beskytte sig mod solens stråler.

Det er vigtigt at undgå solskoldninger, fordi de senere i livet fører til en øget risiko for hudkræft.