Vejdirektoratet: Sådan bliver påsketrafikken

Påsken står for døren, og det kan medføre, at der i næste uge vil være mange biler og mere trafik på vejene rundt i landet – også her i Syd- og Sønderjylland.

Påsken byder for mange på påskefrokoster og familiebesøg.

Og det kan betyde, at der kommer flere biler på de danske veje - og mere trafik.

Vejdirektoratet skriver på deres hjemmeside, at det især er på uderejsedagene lørdag d. 13. april, onsdag d. 17. april og skærtorsdag d. 18. april, at påsketrafikken kan blive tæt.

Her kan du se, hvilke dage og hvilke tidsrum, hvor Vejdirektoratet vurdere, at trafikken kan blive tæt.

Det er specielt i tidsperioderne kl. 10-14 lørdag og skærstorsdag og tidsrummet kl. 14-18 onsdag, at der er ferietrafikanter på vejen og risiko for kødannelser og forlænget rejsetid. Det gælder især på E45 omkring Kolding og hele vejen til Aarhus, mod Padborg og mod Fyn.

Trafikken kan også blive påvirket på hjemrejsedagene, hvor Vejdirektoratet forventer, at den 21. april og 2. påskedag mandag den 22. april kan give tæt trafik.

Grænsekontrol kan betyde forsinkelse

Grænsekontrollen kan betyde kødannelser ved grænsen ved Padborg for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark på hjemrejsedagene. Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt kører i god tid, og man med fordel kan planlægge sin hjemrejse over grænsen, så man kører uden for de mest trafikerede tidsrum.

Prognose over påsketrafikken 2019. Særlig grænse, E45 og vestkysten med sommerhusområder kan opleve tættere trafik. Foto: Vejdirektoratet

Mere trafik i sommerhusområderne

Påskedagene bliver også startskuddet på sæsonen for sommerhusudlejninger. Vejdirektoratet forventer, at det kan komme til at have indflydelse på antallet af biler på vejnettet omkring sommerhusområderne ved blandt andet vestkysten. Vejdirektoratet forventer derfor også tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing.

Husk, at du altid kan følge med i trafikken på Vejdirektoratets hjemmeside.