Vejle-borgmester ked af ny liste

Seks boligområder i Syd- og Sønderjylland står til at komme på ny liste over belastede boligområder. Vejle-borgmester frygter, det kan hæmme integrationen.

Siden 2010 har skiftende regeringer hvert år offentliggjort den – ofte udskældte – ghettoliste. Og nu er en ny liste på vej: En slags ”udvidet ghettoliste” over boligområder, hvor udlændinge ikke kan blive familiesammenført.

Listen er led i en aftale om nye regler for familiesammenføring, som Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik i denne uge.

Vejle er én af de byer, der står til at få to boligområder på listen. Det ene område er Finlandsparken, som allerede står på den såkaldte ”ghettoliste”, mens det andet område er Løget By, som for nogle år siden stod på ghettolisten et enkelt år.

Når Løget By kommer på en ny liste, så er der måske nogen der tænker: "Er der nu større problemer dér, end der var før." Derfor vil jeg da helst have, at de områder, der er her i vores kommune, ikke fremtræder på nogen af de lister. Jens Ejner Christensen, Borgmester, Venstre, Vejle

Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, Venstre, beklager udsigten til at byen får endnu et boligområde på en liste over belastede boligområder.

- Hvis man laver en ny liste over områder, hvor der er udfordringer med integrationen, så er det måske ikke med til at få danske familier til at flytte ind i området, og det kan skade integrationen, hvis danske familier vælger et område fra fordi det står på sådan en liste, siger Jens Ejner Christensen til TV SYD.

Trods frygten for at den nye liste kan skade integrationen, accepterer Jens Ejner Christensen dog alligevel listen som en nødvendighed.

Disse boligområder står allerede på "ghettolisten" Finlandsparken i Vejle, Korskærparken i Fredericia, Munkebo og Skovvejen i Kolding, Sundparken i Horsens, Stengårdsvej-kvarteret i Esbjerg og Nørager, Søstjernevej m.fl. i Sønderborg.

Disse boligområder kommer på den nye liste: Løget by i Vejle, Søndermarksvej i Fredericia, Sønderbro i Horsens, Høje Kolstrup i Aabenraa og Præstebakken og Hedelundgårdparken i Esbjerg

- Efter statsministerens nytårstale udtrykte jeg selv forståelse for, at man kan være nødt til at tænke utraditionelt for at få løst de problemer, der findes i større byer som København, Århus og Odense, og hvis det her er dét, der skal til, så accepterer jeg det, siger Jens Ejner Christensen.

Det er ikke kun Vejle, der står til at få flere boligområder på den nye liste over boligområder, hvor beboerne ikke kan blive familiesammenført.

I alt kommer seks nye boligområder i Vejle, Fredericia, Aabenraa og Esbjerg på listen.

Der står allerede syv belastede boligområder på ghettolisten.