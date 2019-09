Vejles borgmester: Nye boliger giver mere liv til byerne

I Kolding, Horsens og Vejle investerer pensionsselskaber og private investorer i boligbyggerier. Vejles borgmester mener også investeringerne kommer byernes borgere til gode.

Kraner, sikkerhedshjelme og gravemaskiner bygger nye boliger i Horsens, Kolding og Vejle. Boligbyggerier i de tre byer skyder op fra jorden i hastig fart, efter pensionsselskaber og private investorer putter penge i mursten.

I Vejle er byens borgmester, Jens Ejner Christensen, (V), positiv over byggerodet. Han tror nemlig det vil glæde vejlegenserne, uanset om de flytter ind i de nye boliger eller ej.

- Jeg tror man får nye muligheder. Tænker vi 10-15 år tilbage kunne man hurtigt besøge de forskellige restauranter, men sådan er det ikke mere. I dag er der et væld af kulturelle og restaurantmæssige udbud, som vi alle får mulighed for at besøge. Uanset om vi bor i byen eller besøger den, så er variationen spændende, siger han.

Mange muligheder

Jens Ejner Christensen, der også er formand for Trekantsområdet Danmark bliver bakket op af Curt Liliegreen, som er direktør for Boligøkonomisk Videncenter. Curt Liliegreen mener, at udviklingen i samfundet vil give større efterspørgsel efter nye boliger, som dem, de bygger i Vejle, fordi der kommer andre og flere behov.

- Nogen ønsker at bo i byen, så de er i nærheden af blandt andet fitness og caféer. Flere ønsker at udleve deres sociale kontakter, som de kan opnå inde i de større byer, hvor der er flere muligheder, siger han.

Vejles borgmester tror også på, at de mange muligheder vil skabe nyt liv i byen.

- Når vi fortætter byerne, giver det et andet kulturliv og udeliv. Jeg tror, vi, som danskere, bliver bedre til at bruge byen, og det er vigtigt, at der er liv og aktivitet, siger Jens Ejner Christensen.

Det er ikke kun i Vejle, at de mange nye muligheder kommer med nyopførelsen af boliger. I Kolding og Horsens hitter boliginvesteringer også, og tilsammen investeres 13,3 milliarder kroner i de tre kommuner fra 2017 til 2020, viser en opgørelse lavet af byggefakta.dk til TV SYD.

