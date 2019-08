Venstre-formænd forlanger ro og klarhed

Ro omkring partiet og klarhed om kursen. Det er kravet fra flere lokale formænd for Venstres kommuneforeninger.

Opdateret med udtalelser efter krisemødets afslutning

Efter et mere end to timer langt møde i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter mellem Venstres kommuneformænd i Region Syddanmark havde formanden for Venstre i Region Syddanmark, Leif Krarup, ingen kommentarer til, hvorvidt der fortsat er opbakning til Venstres ledelse.

- Vi har haft en god og åben drøftelse af de forhold, vi har i Venstre, og det har vi betragtet som et internt møde, og det gør vi fortsat, og det tager vi nu med til hovedbestyrelsesmødet i Brejning, sagde Leif Krarup, da han mødte TV SYDs reporter og den øvrige presse.

Han bekræftede, at det eneste punkt på mødets dagsorden var fremtiden for Venstres ledelse.

Karsten Schøn, formand for Venstre i Sønderborg Kommune, var blandt de kommuneformænd i Region Syddanmark, der torsdag aften mødte op i Bramdrupdamfor at vende holdninger om formandskabet i Venstre.

- Jeg har stadig tillid til toppen af Venstre. Jeg mener bare, at vi alle have en åben og ærlig drøftelse, af hvordan situationen er - og så tager vi den derfra, siger Karsten Schøn til TV SYD inden mødet gik i gang.

Det må være et ufravigeligt krav, at formandsskabet skal samarbejde. Kan de ikke det, så må vi finde nogen, der kan samarbejde Per Svendsen, formand, Venstre, Horsens Kommune

Møderne i Bramdrupdam fandt sted som optakt til et møde i Venstres hovedbestyrelse, der finder sted i Brejning fredag og lørdag i næste uge.

Klar i spyttet

I Horsens er kommuneformand Per Svendsen mere klar i spyttet:

- Det er må være et ufravigeligt krav, at formandsskabet skal samarbejde. Kan de ikke det, så må vi finde nogen, der kan samarbejde, siger Per Svendsen.

Han deltog ikke i aftenens møde i Kolding, da Horsens organisatorisk hører til Venstre i Region Midtjylland.