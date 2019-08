Venstre: Vi skal ikke droppe de nationale test

Børn- og familieudvalget i Esbjerg Kommune vil ansøge om at skippe de nationale test. Elever, lærer og et flertal i byrådet er med på idéen. Det er Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby dog ikke.

Efter Esbjerg Kommunes Børn- og Familieudvalg i dag meldte ud, at de overvejer at søge dispentation fra de nationale test, har det sat gang i en debat om den omstridte prøve-

Flere skoleledere, Dansk Lærerforening og altså også byrådsmedlemmerne fra Esbjerg er klar til at droppe prøveformen. Formålet med de nationale test er, at de skal give et billede af den enkelte elevs faglige niveau. To førende forskere har tidligere peget på, at testens resultater er misvisende.

Og selvom flere altså står bag kritikken af de nationale test, så er det ikke alle, der er villige til at kassere de nationale test. Undervisningsordfører for Venstre, Ellen Trane Nørby, mener testen skal bestå, men erkender, at den prøven måske kræver forbedringer.

- Nej, vi er ikke klar til at droppe de nationale test, men det skal gennemses. Det var derfor, vi igangsatte en evaluering, da vi selv sad i regeringen. Det siger sig selv, at når EDB er ti år gammelt, så er det for længst forældet. Det skal forbedres både for eleverne, forældrene og lærerne, siger Ellen Trane Nørby.

Vent på evaluering

Venstre-politikeren mener, at det er nødvendigt at være tålmodighed og vente på resultaterne fra den evalurering, som i øjeblikket er i gang. Indtil da skal de nationale test fortsætte, som de er.

Det vil være at gøre vores børn en bjørnetjeneste, hvis man ikke følger op på, at de lærer noget i folkeskolen. Ellen Trane Nørby, Venstre, undervisningsordfører

Mener du så, at de test, der er der nu, skal droppes?

- Vi igangsatte en evaluering, og det gjorde vi, fordi vi synes, den nationale test skulle blive bedre. Der skulle tages hånd om de problemer som elever, lærer og forældre også oplever. Det er vel også det, som Esbjerg Kommune nu reagerer på. Derfor er der al grund til at give den her evaluering tid. Den er færdig inden årsskiftet. Så kan vi sikre, at de nationale test er et ordentligt redskab fremadrettet.

Skal vi ikke droppe de nationale test indtil vi finder et bedre alternativ?

- Nej, man skal lade dem køre, indtil man har et bedre redskab. Det vil være at gøre vores børn en bjørnetjeneste, hvis man ikke følger op på, at de lærer noget i folkeskolen. Der er desværre alt for mange elever, der forlader folkeskolen uden at kunne læse eller regne, siger Ellen Trane Nørby.

Se interviewet med Ellen Trane Nørby øverst i artiklen.