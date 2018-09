Strikkefestival: Vi er stolte af at kunne ride stormen af

Strikkefestivalen på Fanø fik 15.000 til at trodse vejrguderne. Arrangørerne mener, det har været fire helt forrygende dage.

Selvom fredagen bød på stormende kuling og vindstød af stormstyrke på Fanø, var det ikke nok til at skræmme ægte strikkehjerter væk. Folk fortsatte med at strømme til Fanø, og efter fire dages strikkefestival nåede antallet af deltagere op på 15.000. Det er et tal, der behager arrangørerne.

- Det er helt forrygende, at så mange mennesker har haft lyst til at bruge weekenden på festivalen trods en besværlig opstart fredag med massiv regn og blæst, fortæller en tilfreds Christel Seyfarth, der er en af arrangørerne af strikkefestivalen på Fanø.

Vi hører mange sige, at det faktisk har været en fantastisk oplevelse at være midt i elementerne. Christel Seyfarth, arrangør af strikkefestivalen på Fanø

Andet år i træk

Det er andet år i træk, at strikkefestivalen på Fanø bliver udfordret af vejret. Sidste år oplevede de også en høj vandstand, som nåede helt ind i teltene. I år var alt stillet op, og festivalen var parat til at byde deltagerne velkommen, da prognosen lovede storm med orkanstød.

- Det var super hårdt. Vi havde møder med beredskab, brandvæsen og politi, som hjalp os med at vurdere situationen. Det var en kæmpe udfordring, siger Christel Seyfarth.

Selvom vinden ruskede i teltene, var der fuld fart på strikkepindene. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Frygten for vind i håret og våde strømper afskrækkede dog ikke deltagerne, som i løbet af festivalen havde mulighed for at deltage i workshops, strikke og se på strikkegarner.

- Deltagerne har taget vores udfordringer med vejret med stor forståelse. Vi hører mange sige, at det faktisk har været en fantastisk oplevelse at være midt i elementerne, fortæller Christel Seyfarth.

Festivalen har nået en størrelse nu, hvor vi ikke bare kan flytte. Christel Seyfarth, arrangør af strikkefestivalen på Fanø

Festivalens største problem

For arrangørerne er der nu tilbage at evaluere årets festival. Selvom 15.000 deltagere vidner om, at vejret ikke har været slemt nok til at holde folk væk, mener Christel Seyfarth ikke, at de vil risikere en våd og forblæst strikkefestival i 2019.

- Pladsen her på Fanø er meget sårbar i forhold til blæst og oversvømmelse, men festivalen har nået en størrelse nu, hvor vi ikke bare kan flytte. Selvom hele programmet er lykkedes og gennemført som planlagt, tør vi ikke risikere tredje år i træk, forklarer Christel Seyfarth.

