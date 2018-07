Vikingespil var populært som aldrig før

Jels Vikingespil havde sidste forestilling søndag aften – og aldrig før i vikingespillets 42-årige historie har så mange mennesker købt billet.

23.595 tilskuere oplevede dette års udgave af Jels Vikingespil – forestillingen Ulvesommer. Det er rekord.

- Det har været en fantastisk sommer, med godt vejr, glade gæster og godt humør hele vejen rundt. Forestillingen har fået masser af ros fra både store og små, fortæller formand for Jels Vikingespil, Bruno Schmidt Bennedsen, i en pressemeddelelse.

Som vores instruktør sagde til alle skuespillerne den første øvedag: Det er sjovt at lave teater. Og jeg skal da love for, at det er sjovt lige nu. Bruno Schmidt Bennedsen, formand, Jels Vikingespil

Sidste år nåede antallet af solgte billetter for første gang siden 1986 over 20.000. Men i år gik det altså endnu bedre. Faktisk er der aldrig før solgt så mange billetter i vikingespillets 42-årige historie.

Der blev også slået rekord i spiseområdet Valhal. 3.536 personer spiste buffet inden forestillingen. Det er mere end 1.000 flere end sidste år.

5. juli 2019 slår Jels Vikingespil igen dørene op – med forestillingen Ringguldet.

