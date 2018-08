Vor Herre må rykke i tørvejr

For første gang nogensinde må søgudstjenesten ved Vedsted Sø rykke ind i kirken på grund af vejret.

Ikke en gang Vor Herre kan åbenbart få vejrguderne til at jage regnbygerne væk. Sø-gudstjenesten ved Vedsted Sø plejer at være et tilløbsstykke, men nu må kirkedeltagerne løbe ind i kirken. Søndag formiddag er gudstjenesten blevet aflyst for første gang i fem år.

- Det er vi meget ærgerlige over. Det er blevet en tradition for mange, så vi er kede af ikke at kunne holde den ude i år, siger ansvarlig for søgudstjenesten Bent K. Andersen, Vedsted Menighedsråd.

Det er de fire kirkesogne Oksenvad, Sommersted, Hammelev og Vedsted, der holder fælles søgudstjeneste ved Vedsted Sø. Gudstjenesten holdes i Gryden på den sydlige bred af Vedsted Sø, hvorfra der er en flot udsigt ud over søen. Selve gudstjenesten er en traditionel højmesse, hvor præsterne fordeler liturgi og prædiken imellem sig og Vedsted kirkes kor synger. Der er således en del elektrisk udstyr i form af højttalere og mikrofoner med i det fri - derfor tør arrangørne ikke holde gudstjenesten ude.

- Det bliver for farligt. Tænk, hvis der går vand i det. Vi har nøje fulgt vejrudsigten, og vi kan klare lidt vand, men ikke styrtregn, som de lover, og her ser det allerede meget truende ud i vejret, siger Bent K. Andersen fra Vedsted Menighedsråd til TV SYD søndag formiddag.