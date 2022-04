Asbestnedfald udgør ingen sundhedsfare for naboer til storbrand

Billund Kommune vurderer, ”at der ikke er sundhedsrisiko ved færdsel på jeres ejendomme. Det vil sige, at de tidligere anbefalinger ophæves”.

Sådan lyder det i et skriftligt brev til de nærliggende beboere til industribranden i Grindsted den 10. marts.

- Resultaterne viser, at der er fundet meget lidt asbest i jorden, og vi har derfor sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at der ikke er nogen risiko. Det er så gode resultater, at beboerne må bruge deres hus og have som før branden, siger Karl Grundahl, miljøchef, Billund Kommune.

Det er de seneste jord- og støvprøver, som ekspertrådgiveren Rambøll har taget, der har indgået i drøftelser med Styrelsen for Patientsikkerhed, og som ligger til grund for den nye vurdering.