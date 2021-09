Dicte inviterede hele verden til topmøde i Billund

Tirsdag skulle de unge fremlægge en fælleserklæring, der skal inspirere verdens ledere under FN-topmødet i New York, som i dag blev sendt direkte fra Børnenes topmøde i Billund.



Blandt fremlæggerne var også Daniel Henrik Trangeled, der efter mange år i Italien nu er flyttet med sine forældre til Billund.

- Vores budskab til verdens ledere er, at de rent faktisk gør noget ved det, de siger, de vil gøre. For det er meget let at sige, man vil gøre noget. Men vi synes, at handling er det vigtigste, da det jo er os børn og unge skal overtage deres lederskab, så vi vil se noget fra deres hånd, forklarer Daniel.