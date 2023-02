Eiffeltårnet og Amalienborg ligger i baghaven hos Danmarks mest unikke byggegrund

Det er første gang nogensinde, at en tilfældig families hus skal foreviges i Legoland, og Sarah Bisgaard Jakobsen forklarer, at det eneste, man skal gøre for at blive den heldige ejer af en grund og et hus midt i Miniland, er at deltage i konkurrencen på Legolands hjemmeside.

- Selv hvis det er et kæmpe lejlighedskompleks, der vinder, så bygger vi også det, griner hun.

Det er ikke kun huset, der bliver foreviget. Det er også familien, som skal laves i miniaturestørrelse.

Home er ejendomsmægler

Legoland og ejendomsmæglerkæden Home er gået sammen om at få afsat den meget specielle grund.



- Det er bare den fedeste opgave. Vi er megastolte over, at vi får chancen for at opfylde ikke bare boligdrømme, som vi ’plejer’, men barndomsdrømme, siger ejendomsmægler Camilla Lund Hansen, der er indehaver af Home Billund.