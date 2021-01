Fem kommuner fortsætter fælles brandvæsen uden Vejle

Et snævert flertal i Vejle Byråd besluttede kort før jul, at kommunen skal have sit eget brandvæsen og dermed siger farvel til Trekantområdets Brandvæsen.

Borgmestrene i de resterende fem kommuner i Trekantområdets Brandvæsen – også kendt som TrekantBrand - er enige om at køre TrekantBrand videre, og arbejdet med at forberede beredskabet til den nye struktur om et års tid er allerede begyndt.



Står det til de fem tilbageværende borgmestre, skal samarbejdet fortsætte med færrest mulige ændringer.

Chefen bliver

-Det betyder, at vi i ejerkredsen gerne vil beholde den nuværende ledelse, og på nuværende tidspunkt har vi allerede fået tilsagn fra beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen om, at han er interesseret i at blive, så vi kan høste gevinsterne af de mange erfaringer, der er gjort indtil nu, siger Ib Kristensen, formand for Beredskabskommissionen, og borgmester, (V), i Billund Kommune.