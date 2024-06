Flyrejsende sendes afsted med opera

Det er missionen for kunstnerisk leder Giuseppe Bonifati. Han er i front af en ganske internationel gruppe, hvor medlemmerne kommer fra Italien, Kroatien, Ungarn, Island og Spanien. De optræder med opera og teater ved gates og bagagebånd torsdage og fredage i Billund Lufthavn.

- Vi fokuserer meget på at reducere rejsestress, når fx passagererne venter ved bagagebåndene. Jeg er glad, hvis jeg kan se smil på passagerernes ansigter, fortæller Giuseppe Bonifati.

Gruppen er støttet af Billund Kommune og lufthavnen. Ifølge de rejsende i lufthavnen fredag, så har gruppen fat i noget.

- Jeg lagde mærke til, at folk kiggede væk fra deres telefoner i det øjeblik, de kom forbi. Jeg tror bestemt, at det mindsker stress. Vi holder konstant øje med klokken, om vi kommer for sent eller ej. Musikken distraherer os et øjeblik, hvilket er meget rart, fortæller Nikola Smikerste, der venter på sit fly hjem til Letland.