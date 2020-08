Foreninger vil demonstrere mod salg af travbane: -Det er vores hjerteblod

Det vil ikke kun være bestyrelsesmedlemmer fra Billund Travbane, der i aften dukker op til bestyrelsesmøde på travbanen.

En flok arrangører lægger nemlig op til en såkaldt demonstrationskørsel inden bestyrelsesmødet.

- Det er vores hjerteblod. Det er vores liv og hobby der lukker hvis travbanen bliver solgt, siger travtræner Paw Willumsen.

Medlemmer i de fire foreninger Billund Pony Travklub, Billund Travklub, Billund Travs venner, samt Billund Trænerforening opfordres af arrangørerne til at deltage i aften.

De fire foreninger demonstrerer imod Lego-familiens tilbud om at købe travbanen for 58 millioner kroner for at bruge banens areal på 200.000 kvm til andet formål.

Vi ved jo godt, at hvis de vil have det, så kan de tage det. Paw Willumsen, Travtræner Billund Travbane

På generalforsamlingen tirsdag den 18. august skal aktionærerne, som er de reelle ejere af travbanen, tage stilling til, om bestyrelsen skal have bemyndigelse til at gennemføre et salg af travbanen for minimum 58 millioner kroner.

- Vi håber at vi kan påvirke de aktionærer, der kommer i aften, til at tænke sig om en ekstra gang, siger travtræner Paw Willumsen.

Læs også Det kan være slut med trav i Billund: Lego-familien vil købe banen for 58 millioner

Travbanen i Billund har eksisteret siden 1971 og er ifølge Paw Willumsen samlingssted for både børn og voksne med heste og travsport i blodet

- Vi mister vores elskede travbane. Der vil være folk, der mister deres erhverv. Vi har netop ansat en ny travtræner og hendes fremtid ser sort ud, hvis salget bliver gennemført.

TV SYD har kontaktet Kirkbi-koncernen for at få en kommentar, men de er endnu ikke vendt tilbage