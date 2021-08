Golfspiller fra Billund vinder 2,5 millioner kroner

Med en fantastisk afsluttende runde lykkedes det for den unge golfspiller fra Gyttegård Golfklub at få endnu en sejr på europatouren.

Sejren kom i mål, da han på det afsluttende 18 hul hentede østrigeren Bernd Wiesbergers føring.



Dermed sluttede Rasmus Højgaard turneringen med en runde i 63 slag. Hvilket er syv slag under banens par.

- Det er helt surrealistisk. Jeg havde ikke lige ventet at stå i denne position, men da jeg stod på 18. tee, vidste jeg, at jeg skulle lave en birdie for at have en chance for at vinde. Benene rystede under mig, men heldigvis holede jeg, og det er skønt, at publikum nu er tilbage og skønt at mærke deres jubel. Det er helt crazy, sagde Rasmus Højgaard til Reuters efter sejren.