Lego-arving står foran to afgørende udfordringer

Derudover venter der også to store udfordringer for Lego i de kommende år.

En af dem er Kina, og hvordan det kinesiske marked skal håndteres.

Den anden er selve legoklodsen.

- De har et produkt, der er lavet af plastik. Det er ikke sikkert, at det er holdbart mange år endnu. De har brugt mange år på at finde ud af, hvordan de kan lave legoklodser på en anden anden måde. Så der venter dem en stor opgave, siger han.