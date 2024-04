Lufthavnsdirektør ser mulighed for forbedringer i beredskab

I en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi roser politiinspektøren også lørdagens forløb.

- Jeg vil gerne anerkende både personalet i Billund Lufthavn, samarbejdspartnere, de rejsende og alle andre, der ydede hjælp til at få det gjort hurtigt og i god ro og orden, siger Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.



Evaluering og forbedringer

Selvom lufthavnsdirektøren er tilfreds med indsatsen, viser en evaluering af forløbet, at der er plads til forbedringer, når det kommer til at orientere passagererne.



- Uanset om det er en øvelse eller skarp situation som i lørdags, evaluerer vi altid på hændelser. Den her gang har der også været ting, vi kunne gøre bedre. Nogle af de passagerer, der har ventet i lang tid i uvished, ville gerne have haft nogle flere meldinger fra os. Det kan helt sikkert gøres bedre. Måske skal vi også blive bedre til at bruge de sociale medier, siger Jan Hessellund.



Dyr nedlukning

Lørdagens bombetrussel betød, at lufthavnen var lukket ned i ti timer, og Billund Lufthavn estimerer, at mellem 8000 og 11.000 mennesker var enten direkte eller indirekte berørt af nedlukningen. Det skriver Ritzau.

Nu står lufthavnen over for et stort arbejde med at finde ud af nedlukningens pris.

- Det kommer til at tage noget tid, inden man kan sætte et beløb på, hvad sådan en dag koster, fordi der er en masse aktører, der har været involveret, siger Dan Prangsgaard, kommunikationschef i lufthavnen til Ritzau.

I lufthavnen venter et stort arbejde med at opgøre omkostninger i forhold til tabt salg i lufthavnens butikker og restauranter, parkering og på medarbejdersiden.

- Vi skal finde ud af, hvor mange medarbejdere der var på arbejde, og hvor mange ekstra timer de blev der, ligesom vi skal finde ud af, om der var nogle medarbejdere, der havde en vagt, men som ikke kunne møde ind, siger han.

Derudover venter lufthavnen også på data og tal fra blandt andet flyselskaber.