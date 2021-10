Nu flyver forretningsfolkene atter ud i verden

I alt er der gået 210.126 passagerer ind og ud af terminalen i september 2021 - heraf 149.005, der lod sig transportere med rutefly.



58.635 rejsende valgte charterfly frem og tilbage fra feriemålene.



I takt med, at det igen er muligt at rejse til USA og andre oversøiske destinationer, øger KLM, Lufthansa, LOT og flere af de andre netværksselskaber med flere ugentlige afgange. Og det gør de i forventning om flere erhvervsrejsende de kommende måneder i takt med at corona-restriktionerne svinder ind i mange lande.