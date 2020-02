Pippi og løven slår katten af tønden

Karensminde er tradition om en hals. Selvfølgelig, det er jo et museum, og et arbejdende et i tilgift. Og fastelavn er tradition på den smukke gård under Billund Museum.Tøndeslagningen gik i gang klokken 11.00 søndag formiddag, men det var ikke slut med det.

I det kreative værksted kunne man lave konge- og dronningekroner, hvis man nu ikke havde held ved tønden, eller anden fastelavnspynt til at tage med hjem. Og træværkstedet og smedjen var åben, så man kunne prøve de gamle håndværk.

Rasmus Skals Jensen fra Grindsted var klædt ud som løve, og han kunne også sige som en:

- waaaaw, siger han med overbevisning og på spørgsmålet om, hvad der var inde i tønden, svarer han:

- ROSINER!!!!!, med stor begejstring.

Engang var der en rigtig kat i tønden, så var der slik med giftige farver og mange e-numre, og nu er der ROSINER.

Sofia Høj Buch er kommet den lange vej fra Smørum på Sjælland for at besøge bedstemor og bedstefar.

- Vi syntes, det kunne være sjovt at komme herned på Karensminde, hvor vi selv har været med til at slå katten af tønden engang, fortæller mor Vinnie Høj Buch til TV SYD.

Sofia er klædt ud som Pippi Langstrømpe, og det er der en fornuftig grund til.

- Fordi hun er stærk, siger Sofia, der også var glad for rosinerne.