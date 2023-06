Politi øger hastighed med 20 kilometer i timen - politikere protesterer

- Desuden er der en række ejendomme på sydsiden af vejen, der har direkte udkørsel til vejen, herunder to autocamper-pladser. Den øgede hastighed øger i min optik risikoen for uheld på strækningen, siger Simon Nicolajsen.

I dialog med politiet

Kommunen oplyser, at forvaltningen har været i dialog med politiet omkring fastholdelse af den nuværende hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen.

- Jeg ved, at forvaltningen har forsøgt at fastholde den nuværende hastighedsbegrænsning, og jeg håber, at vi i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget kan være enige om at lægge et politisk pres på politiet for at fastholde den nuværende hastighedsgrænse.