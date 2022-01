Så mange syd- og sønderjyder kan få tidlig pension

Opbakning fra Christiansborg

Tankerne om arbejdskraft er også noget politikerkollegaen og Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, er enig i.

- Vi har en helt generelt udfordring i de fleste kommuner i Danmark, som handler om, at virksomheder har behov for at få noget arbejdskraft, siger han.

En af løsningerne kan, ifølge finansordføreren, være udenlandsk arbejdskraft.

- Vi sidder i øjeblikket og forhandler om at styrke arbejdsudbuddet - så virksomhederne, kommunerne og regionerne kan få adgang til den arbejdskraft, som de har behov for. Det handler om at sikre, at vi i en begrænset periode, nu når arbejdsløsheden er lav, får noget udenlandsk arbejdskraft, som kan yde en indsats, siger han.

Afgørende er det ifølge finansordføreren at sikre, at vi ikke ender i en overophedning.

- Hvis vi skal sikre, at det opsving, vi er i lige nu, ikke skal ende i en overophedning, men i stedet skal ende i et stabilt opsving, så er det afgørende, at vi sikrer, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, som er afgørende for vores vækst og velfærd, siger han.

I alt har 1.896 personer, i de 14 kommuner som TV SYD dækker, fået retten til tidlig pension i 2022.

Du kan se opgørelsen med alle 98 kommuner på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.