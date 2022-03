Efterforskning mod eks-borgmester er afsluttet

Det er sagernes omfang, der er årsag til de mange måneders efterforskning.

- Det er tre forskellige anmeldelser med hver sit indhold, der har været under efterforskning. Derfor har det være nødvendigt at gennemgå en stor mængde skriftligt materiale forud for gennemførelse af en række afhøringer og genafhøringer, fortæller politiinspektør Carit Andersen, leder af Efterforskningscentret i Sydøstjyllands Politi, i pressemeddelelsen.



Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, om og hvornår Anklagemyndighedens gennemgang og vurdering af sagsmaterialet kan være afsluttet, oplyser politiet.