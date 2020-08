Aflyst festival får stor økonomisk betydning for Fanø

Strikkeglade festivalgæster har de sidste femten år valfartet til Fanø Strikkefestival, men det bliver der ikke noget af i år. Arrangørerne opgiver at afholde årets festival efter Sundheds- og Ældreministeriets udmelding om, at forsamlingsforbuddet forbliver på 100 mennesker.

- Det er netop det, der har gjort, at vi måtte aflyse festivalen. Der var ikke andet at gøre, siger arrangør for Fanø Strikkefestival, Christel Seyfarth.

I den uge omsætter de lokale erhvervsdrivende det samme som på en almindelig måned i højsæsonen Erik Nørreby (V), viceborgmester, Fanø Kommune

Festivalen tiltrækker hvert år omkring 10.000 gæster, men det er ikke kun dem, der ærgrer sig over aflysningen. Det kommer især til at have konsekvenser for de lokale erhvervsdrivende.

- Det er et købedygtigt publikum, der kommer til festivalen, og derfor betyder det meget for de lokale erhvervsdrivende, siger viceborgmester i Fanø Kommune, Erik Nørreby (V).

Går glip af den sene sæson

Ifølge Christel Seyfarht generer strikkefestivalen en omsætning på over 30 millioner kroner for hele Fanø. Festivalen ligger sidst i september, og det er med til at forlænge sæsonen for de lokale erhvervsdrivende, som ellers lukker ned, når feriegæsterne tager hjem sidst på sommeren.

- I den uge omsætter de lokale erhvervsdrivende det samme som på en almindelig måned i højsæsonen, siger Erik Nørreby (V).

Det er særligt restauranter og butikker, der vil kunne mærke de manglende festivalgæster, og det ærgrer borgmester i Fanø Kommune, Sofie Valbjørn (AL).

- Det vil selvfølgelig få konsekvenser, og det kommer til at gå ud over de samme erhvervsdrivende, som måtte lukke ned i foråret, siger hun.

Selvom årets strikkefestival er aflyst, er arrangørernes arbejde ikke spildt. Programmet bliver flyttet til næste år, og dem, der allerede har en billet til årets festival, kan beholde den til næste år.

-Vi kommer til at tage revanche næste år. Om det er 15 eller 16-års jubilæum, så bliver det et brag alligevel, siger Christel Seyfarht.