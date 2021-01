Agnete på 15 med opfordring til unge: - Pas på, corona tager ikke hensyn til, hvor gammel man er

Enorm træthed, hovedpine, svimmelhed, kvalme og svedeture, og lugtesansen er stadigvæk forsvundet. Kombinationen er forskellig, og det er heller ikke altid, at Agnete Pedersen kan fortælle, hvornår det kommer, eller hvad det kommer af.

- Men jeg får stort set altid hovedpine, hvis jeg skal koncentrere mig i længere tid for eksempel ved skolearbejde eller jule- eller nytårsaften, fortæller hun.

Oftest er hun også nødt til at tjekke ud fra onlineundervisningen, fordi hun får det skidt og er nødt til at lægge sig over i sengen for at sove.