Beboere i Skovby fik vaccineadvarsel i postkassen: Jeg bliver vred, siger minister

Han er i dag leder af Forskningsklinik for Holistisk Medicin, Psykologi og Sexologi. I 2012 blev han i en meget omtalt sag fradømt sin lægeautorisation for at bruge vaginal akupressur i sin patientbehandling. Sidste år fik han dog atter lov til at få autorisation som læge - men autorisationen har han deponeret.





Søren Ventegodt siger til TV SYD, at han og ooc.one deler synspunkterne og advarslen i løbesedlens indhold.

- Det er dog ikke mig eller ooc.one, der står bag omdelingen af løbesedlen på Als eller andre steder. Frie Danskere aner jeg ikke, hvad er eller står for. I det hele taget vil jeg ikke skræmme nogen - kun gøre opmærksom på min skepsis og frygt, siger Søren Ventegodt.

Uhyrlige påstande

Det gør dog ikke indtryk i Skovby.

- Det er uhyrlige påstande. Jeg kan kun opfordre folk til at smide løbesedlen i skraldespanden, siger John Erik Gammelgaard.

Også transportminister Benny Engelbrecht (S), der er valgt i Sønderborgkredsen, er forarget over løbesedlerne.

- Misinformation er vel noget af det farligste i kampen mod Covid-19. Og derfor bliver jeg vred, når jeg ser sådan noget som denne her løbeseddel. Jeg vil altid gerne diskutere og lytte på forskellige synspunkter, men det dur ikke med falske påstande, siger han og tilføjer:



- Jeg vil anbefale, at man går ind på coronasmitte.dk for at læse fakta og få viden om vaccinerne. Eller på Sundhedsstyrelsens, Lægemiddelstyrelsens og Statens Seruminstituts hjemmeside. For det er jo selvfølgelig fuldstændig fair og forståeligt, at mange ønsker mere information. Min appel skal bare være, at den information, der bliver formidlet, er korrekt, siger Benny Engelbrecht til TV SYD.



Det har ikke været muligt for TV SYD at komme nærmere, hvad og hvem, der måtte kalde sig Frie Danskere, som fremstår som afsender sammen med ooc.one.