Vaccinationscentre testes: 30.000 prikkes fredag

I morgen skal landets fem regioner vaccinere så mange som muligt på en enkelt dag.

Region Midtjylland vaccinerer 9.200 på syv vaccinationscentre - bl.a. i Horsens, mens Region Syddanmark prikker 8.800 borgere på centre i Vejle, Kolding, Esbjerg, Aabenraa og Sønderborg samt Odense og Svendborg.

De mange vaccinationer på samme dag er en test som et led i forberedelsen på en fremtid, hvor Danmark skal kunne vaccinere op til 100.000 borgere om dagen.

- Vi vil hellere finde eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder nu, end når vi – forhåbentlig – får adgang til langt flere vacciner end i dag. På den måde kan vi nå at rette fejlene, inden det for alvor går løs. Derfor håber vi også på forståelse fra borgerne, hvis der skulle opstå uforudsete udfordringer, siger koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark..



Vaccinerne fredag i Region Syddanmark vil være fra Pfizer/BioNTech og AstraZeneca og udgør omkring 40 procent af de vacciner, som regionen modtager i denne uge.

Alle vaccinetider på testdagen er allerede fuldt booket og tildelt borgerne.



Teknikken driller vaccine-booking

Der kan iøvrigt være tekniske problemer, når borgerne forsøger at booke tider på www.vacciner.dk.

Mange oplever for tiden, at de ikke kan booke tider til deres nødvendige tovaccinationer på www.vacciner.dk.

Årsagen er nogle tekniske problemer, der betyder, at borgerne ganske vist kan finde en tid til den første vaccination, men at de ikke kan finde en tid til vaccination nummer to. Man skal vælge to ledige tider i systemet, før man kan bekræfte og gennemføre den endelige booking.

Netop i disse dage har en meget stor gruppe borgere fået en invitation til vaccinerne fra Sundhedsstyrelsen, og det øger trykket på systemet og regionens hotline.

Det forventes, at de tekniske pooblemer er løst senest i næste uge.