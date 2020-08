Coronaudbruddet har ramt sommerhusudlejning hårdt

Nedlukningen under coronaudbruddet har været hård ved de danske feriehusudlejere, der har haft et fald i udlejninger på 33 procent på landsplan i første halvdel af 2020 sammenlignet med første halvdel af sidste år. Det er et fald fra 7,9 millioner til 4,9 millioner overnatninger. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er især kommunerne i Vestjylland, der har været hårdt ramt af færre sommerhusgæster. Varde, Tønder og er de kommuner, som har mistet flest overnatninger i antal.

Måtte se langt efter tyske turister

I TV Syds sendeområde er antallet af overnatninger i feriehuse næsten halveret i forhold til samme periode sidste år.

Det er særligt tyskere, der har brugt og lejet de danske sommerhuse tidligere, men det har de ikke haft mulighed for, mens de danske grænser var lukkede for turister.

Grænsen genåbnede for tyskere, nordmænd og islændinge den 15. juni, og den 27. juni blev der åbnet for en lang række andre europæiske lande. Det kan også ses på tallene, der ser markant bedre ud fra juni måned sammenlignet med forårsmånederne.

Bookinger slår rekord

Selvom sommerhusudlejerne har haft en hård start på året, kan de glæde sig over, at bookinger for resten af året er rekordstore.

Ved udgangen af juni måned lå bookingerne 18 procent over samme måned sidste år.