Fanø er i top-10 på landsplan

Fanø har mandag det højeste smittetryk i Syd- og Sønderjylland.

Her er der den seneste uge konstateret 24 smittetilfælde. På grund af det lave befolkningstal på øen giver det et tårnhøjt smittetryk på hele 699,5 smittede per 100.000 indbyggere, og det er det sjettehøjeste smittetryk i landet.

Men det drejer sig om, at befolkningstallet i kommunen er lavt sammenlignet med andre kommuner, og derfor har kommunen en forholdsmæssig stor andel af personer, der er smittede.