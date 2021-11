Her kan du få gratis kviktest

For nu er Carelink blevet indkøbt til at lave 19.500 tests om dagen i Region Syddanmark, hvor det højeste niveau tidligere har været på 75.000 tests.

- Der er købt ind til et niveau, der er rigeligt. Man skal huske på, at for tre uger siden testede vi et par tusinde om dagen, og der er ikke længere et krav om coronapas.

- Så jeg er varsom med at sige, hvad jeg forventer. Måske starter vi stille og roligt med en 3-4.000 test om dagen, men det er vanskeligt at give et klart svar, siger Brian Rosenberg.

På Carelinks egen webside vil det være muligt at følge med i, hvor testcentrene igen er åbnet. De første steder for kviktest kan ses søndag.

Herunder kan du se, hvor i Region Syddanmark, du kan få foretaget PCR- og kviktest.