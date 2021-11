Falck er klar med kviktest efter stigende smittetal

Falck, der står for kviktest i Region Midtjylland, forventer at genåbne et teststed i Horsens senest onsdag.

Der går lidt længere, inden der bliver mulighed for kviktest i Hedensted Kommune.

Region Midtjylland har varslet Falck om, at der skal etableres kviktest i alle regionens 19 kommuner senest fredag den 12. november.

- Vi arbejder lige nu på højtryk med få alle aftaler om lokaler på plads - men vi vil være på plads et sted i Horsens senest onsdag, siger Dennis Abildgaard Jørgensen, regionsdirektør, Falck.

Allerede mandag morgen åbnede Carelink, der står for kviktest i Region Syddanmark, teststeder i Vejle og Kolding.

Det er den stigende coronasmitte, der igen har fået myndighederne til at øge kapaciteten og genåbne for kviktest i alle kommuner.