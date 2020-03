Hjemmeskolen fortsætter til efter påske: - Det var ikke uventet

Skoleeleverne må tilbringe mindst de næste tre uger derhjemme. Coronakrisen kan koste mange af dem muligheden for at gå til eksamen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

De danske skoler åbner tidligst igen efter påske. På et pressemøde mandag eftermiddag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at lukningen af skolerne bliver forlænget til og med 13. april.

Nyheden bliver modtaget med både forståelse og beklagelse af de skoleledere, TV SYD har talt med. Coronakrisen vil betyde, at ikke alle kommer til eksamen som planlagt. Det fortæller Olaf Rye Jensen, som er konstitueret rektor på Rybners i Esbjerg.

- Det kommer jo ikke uventet for os. Lærerne bruger deres kreativitet og fleksibilitet til at undervise online, så godt det kan lade sig gøre. Men vi er meget nervøse for de praktiske fag og svendeprøver. Det gælder for eksempel naturvidenskab, for man kan jo ikke lave laboratoriumsforsøg, hvis skolen er lukket, siger Olaf Rye Jensen.

Rybners har 3300 årselever fordelt på alment gymnasium, teknisk gymnasium, handelsgymnasium og HF samt mange erhvervsuddannelser.

Eksamener er aflyst

På Kolding Gymnasium har man allerede slugt en stor kamel på grund af coronakrisen.

- Der bliver ingen eksamen i vores internationale gymnasieuddannelse til maj. Her er vi nødt til lade årskaraktererne gælde som afgangskarakterer, fortæller rektor Sune Hother Petersen på Kolding Gymnasium.

Han roser lærere og elever for deres måde at tackle situationen på.

- Vi er selvfølgelig kede af, at vi må vente med at få vores elever og hverdagen tilbage. Der går noget fagligt samspil tabt, når man er ikke er sammen. Men både lærere og elever har fra dag ét været utroligt forstående og fleksible, siger Sune Hother Petersen.

Forberedt på forlængelse

Også i folkeskolerne indstiller man sig på at holde lukket i længere tid, siger Karsten Rudbeck Jessen fra Erlev Skole. Han er formand for skolelederforeningen i Haderslev Kommune.

- Vi havde allerede forberedt forældre og medarbejdere på, at vi nok ville blive nødt til at fortsætte med nødundervisning og nødpasning. Det giver en masse bøvl, men sundheden er jo det vigtigste, og en uge fra eller til er ikke afgørende for skolerne. Dette kan selvfølgelig gør det svært at holde eksamener, især de skriftlige, men det må vi se på, siger Karsten Rudbeck Jessen.