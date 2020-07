Kløften Havefestival gav et overskud på 615.000 kroner

Randi Helding og Signe Marie Plenge, de to initiativtagere til Kløften Havefestival, oplyser, at de 615.666 kroner fordeler sig med et overskud på 465.666 kroner direkte udledt af Kløften Havefestival, mens de sidste 150.000 kroner stammer fra sponsorer for Køften Festival, der har doneret deres sponsorat.

- Vi havde ikke i starten turdet tænke på noget konkret beløb - og det her er jo helt vildt, jubler de to initiativtagere Randi Helding og Signe Marie Plenge.

Haderslev Havefestival var arrangeret af Signe Marie Plenge og Randi Helding. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Overvældet Kløften-formand

Jublen er ikke mindre hos Anette Kastbjerg, formand for den ægte Kløften Festival.

- Jeg er helt overvældet. Det er et ualmindeligt flot resultat. Selvfølgelig er pengene vigtige - men også den kæmpe opbakning fra borgerne i Haderslev og omegn, der ligger bag, er meget rørende, siger Anette Kastbjerg.

De økonomiske konsekvenser af den aflyste festival er endnu ikke gjort op.

- Med den store opbakning og støtte er vi dog helt sikre på, at der bliver en Kløften Festival igen næste år, siger Anette Kastbjerg.

Kløften Havefestival bliver i 2021 en del af den store festival, som et særligt område ved Vandtårnet, der får navnet Kløften Havefestival.