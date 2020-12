Kommune dropper at hente unge hjem i julebus på grund af corona

- Som kommune og ansvarlige politikere skal vi jo tænke os godt om. Selvom de unge nok ikke bliver mere udsat for smitterisiko i vores julebus end med andre transportmidler, så er det et forkert signal at sende ved at gennemføre julebusserne i år, når vi som kommune med et højt smittetryk går ud og opfordrer alle andre til begrænse deres aktiviteter og arrangementer, siger borgmester Kasper Glyngø, (S).

Færre tilmeldinger

Borgmesteren fortæller, at julebusserne også har fået færre tilmeldinger fra unge end sidste år på samme tid.

- Det er sandsynligvis et udtryk for, at de unge spreder deres hjemrejse over en længere periode. Nogle er måske allerede kommet hjem til mor og far, når deres studie nu er lukket fysisk ned på grund af corona, siger borgmesteren.

Ribe overvejer det samme

Siden 2015 har Hedensted Kommune indsat julebusser. Det er typisk unge, som har forladt Hedensted Kommune for at studere i de store studiebyer, der benytter sig af den gratis juletransport, der i alle årene har fundet sted lillejuleaftensdag.

I Ribe har Sydbank og nogle lokale forretninger også arrangeret julebus. Bussen trillede første tur hjem til Ribe sidste år - og nu overvejer arrangørerne i Ribe situationen.

- Vi træffer en afgørelse i denne uge, siger filialchef Morten Bøje Degn, Sydbank Ribe.