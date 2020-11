Ø-liv: Fjorten dage uden nye coronasmittede

Der kan være mange gode grunde til at glæde sig over at føre tilværelse på Fanø. Et par af dem er for eksempel fri adgang til masser af frisk luft og en helt unik natur. En tredje hører til blandt tidens coronahverdage. På Fanø har man nemlig i to uger været helt fri for nye tilfælde af coronasmittede borgere. Det seneste nye tilfælde af coronasmitte på Fanø blev konstateret mandag den 26. oktober. Siden har der været ro på smittefronten, og Fanø er i dag den eneste af de 14 kommuner, TV SYD dækker, som er helt coronafri.

I seks øvrige syd- og sønderjyske kommuner går det stadig den forkerte vej med coronasmitte. I Fanøs nabokommune, Esbjerg, stiger smittetallet, og det samme gør sig gældende i Varde, Kolding, Vejen, Haderslev og Sønderborg. Kolding Kommune har stadig det højeste incidenstal blandt de syd- og sønderjyske kommuner. Tirsdag er tallet for Kolding 151,6.

Til gengæld peger pilen i modsat retning i Billund, Vejle, Hedensted, Fredericia og Tønder, hvor der er en faldende tendens. I Horsens, Aabenraa og Fanø kommuner har der ikke været bevægelser i smittetallene siden mandag.

På landsplan er der det seneste døgn konstateret 1066 tilfælde af coronavirus . Siden mandag er der sket 42 nye indlæggelser af personer, der er smittet med covid-19. Der er 33 patienter på intensivafdelinger, hvoraf 21 er i respirator.