Øv! Online undervisning igen...

Problemer med koncentrationen

Online undervisning er en udfordring. Igen: Både for lærere og elever. Lærerne skal opfinde nye spændende måder at fastholde elevernes interesse længe nok til at lære dem, det pensum, de skal igennem. Men let er det ikke.

- Især de mindste børn har svært ved at koncentrere sig ret længe foran skærmen for at modtage undervisning. Der er ofte ret megen ventetid. Der er elektronik, der kan drille og lydproblemer, fortæller Lise Bøllund.

- Vi har tit to lærere i klassen. Så er det nemt at få hjælp fra en af dem. Men på Teams er der kun én, og læreren kan jo kun hjælpe én af gangen, siger Rasmus Gottfredsen.

Dato for gensyn kan rykke

Men politikerne har talt. Og besluttet. Den 5. januar kan de dog mødes igen fysisk. På skolen. Hvis alt går vel. Men både elever og lærere er bekymrede over, om datoen bliver udsat.

- Nu vi må se. Jeg håber, at vi ses igen den 5. januar, men jeg frygter det værste, siger lise Bøllund.