Politiet åbner endnu en grænseovergang - ni fortsat spærret

Efter tre måneder med blot tre grænseovergange ved den dansk-tyske grænse, vil Syd- og Sønderjyllands Politi allerede fra lørdag åbne endnu en overgang.

Ligesom de tre andre overgange åbnes grænseovergangen i Padborg først natten til mandag ved midnat efter de nye regler, og der vil ifølge politiet blive sat ekstra personale ind for at håndtere de mange rejsende, der forventes at ville til Danmark.

De nye rejseregler betyder blandt andet, at tyske turister, der har lejet et sommerhus i mindst seks døgn, atter kan passere grænsen. Samtidig åbnes grænsen helt for de knap tre millioner borgerne i delstaten Slesvig-Holsten.

Læs også Skrappere corona-regler i Tyskland: Husk mundbind når du kører efter dåseøl

Selvom flere personer nu har ret til at rejse ind i Danmark, er der fortsat fuld grænsekontrol. For at undgå kø ved grænsen, opfordrer politiet de rejsende til at vælge rejsetidspunktet med omhu.

- Vi er meget opmærksomme på situationen og gør vores bedste for, at trafikken skal glide bedst muligt samtidig med, at vi skal gennemføre indrejsekontrollen. Desuden opfordrer vi de rejsende til at følge med i trafiksituationen og overveje at køre mod Danmark på ydertidspunkter, hvor trafikken måske ikke vil være så tæt, forklarer politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA) i en pressemeddelelse fredag morgen.

Disse ti grænseovergange har været spærret i tre måneder. Lørdag åbner overgangen ved Padborg, der ligger mellem overgangene i Kruså og Frøslev. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Padborg åbner lørdag

Grænseovergangene i Frøslev, Kruså og Sæd har døgnåbent, mens grænseovergangen i Padborg åbnes allerede fra i morgen lørdag den 13. juni klokken 07.00 – og er åben dagligt mellem klokken 07.00 og 23.00.

Syd- og Sønderjyllands Politi har sat ekstra mandskab ind, der sammen med personale fra Forsvaret skal stå for grænsekontrollen. For at sikre den størst mulige kapacitet ved de fire grænseovergange er alle indrejsespor åbne og bemandede.

Siden lørdag den 14. marts har det kun været muligt at passere den dansk-tyske grænse i Sønderjylland tre steder, nemlig i Kruså, Frøslev og Sæd. Samtidig bad regeringen Aabenraa og Tønder Kommuner om at lukke alle mindre overgange, så det kun tre steder har været muligt at komme ind eller ud af Danmark.

Grænseovergangene de tre steder har siden været åben for danske statsborgere og udlændinge med såkaldte anerkendelsesværdige formål.

Grænseovergangene i Frøslev, Kruså og Sæd har døgnåbent, mens grænseovergangen i Padborg åbnes fra lørdag den 13. juni klokken 07.00 – og er åben dagligt mellem klokken 07.00 og 23.00.