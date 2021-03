Tirsdagens smittetal: To kommuner skiller sig stadig ud

I syv af de i alt 14 kommuner, TV SYD dækker, viser tirsdagstallene fald i antal smittede. De syv kommuner er Esbjerg, Haderslev, Vejen, Hedensted, Fredericia, Varde og Tønder.



I Fanø Kommune er situationen uændret. Her er tallene de samme som søndag. Altså to smittede og et incidenstal på 57,0.