Tobakken i Esbjerg er glad for ny hjælpepakke

Ikke siden landet lukkede ned i marts, har der været musik og glade dage i Tobakken i Esbjerg. Det er selvsagt svært at tjene penge, når de ikke må levere kultur til borgerne.

I dag blev en ny hjælpepakke dog fremlagt af Kulturministeren og Erhvervsministeren. Bag aftalen står regeringen og de øvrige partier uden Dansk Folkeparti. Ordlyden i den nye bekendtgørelse giver optimisme hos spillestedet Tobakkens leder.

- Jeg er mest glad for den del af aftalen, hvor vi er direkte omtalt. Det er meget positiv, det har vi ikke været før. Generelt er jeg bare glad for, at der er kommet en aftale, der sikrer, at vi fortsat kan levere den kultur, vi gerne vil, siger Jan Mols Poulsen.

I den nye hjælpepakke har parterne oprettet en aktivitetspulje på 300 mio. kroner. Denne skal yde tilskud til fx koncerter, så de kan gennemføres trods et færre antal publikummer. Et spillested kan derfor få dækket op til 65 procent af udgifterne.

- Teatre, spillesteder, biografer og mange andre kulturaktører vil nu kunne få økonomisk hjælp, så de kan gennemføre arrangementer, der ellers ville være aflyst. Med aftalen sikrer vi også, at en række vigtige hjælpepakker bliver forlænget, siger Kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

Den økonomiske hjælp betyder, at de hos Tobakken kan holde fast i deres plan.

- Vi havde nogenlunde gættet, hvordan planen ville se ud. Det bliver en hel ny verden, hvor vores gæster fx skal sidde ned til koncert. Det gode ved vores branche er dog, at vi er enormt gode til at tilpasse os. Vi er klar over, at vi er i en krisesituation, men vi vil gøre alt for at bringe kultur ud til borgerne, så vi også støtter musikerne og underleverandørerne, siger Jan Mols Poulsen.

Stadig langt vej hjem

Selvom kulturinstitutioner og spillesteder er direkte nævnt i den nye hjælpepakke, er der stadig et stykke vej, inden de er ude af farezonen. Det er opfattelsen hos Tobakken i Esbjerg.

- Vi er i et forløb lige nu, hvor vi og Esbjerg kommune kigger på, hvordan vi ved årets udgang undgår at have et alt for negativt resultat. Det gør selvfølgelig, at vi kigger på, hvor vi kan spare. Det er derfor naturligt, at vi også kigger på, om vi kan spare i medarbejderstaben, siger leder af Tobakken i Esbjerg, Jan Mols Poulsen.