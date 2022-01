Vaccinationerne skrues ned efter stor booster-interesse

Den kommende tid skrues der endnu længere ned for vaccinationskapaciteten i Danmark.

Mens den samlede kapacitet i denne uge er over 400.000 stik, ventes den i anden halvdel af februar at være skruet ned til 100.000 eller derunder.

Det fortæller Steen Jespersen, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

- Der er allerede mange, der har taget imod tredje stik, så behovet for en stor kapacitet i de kommende uger bliver stadig mindre.

- Men det skal selvfølgelig stadig være let tilgængeligt at have mulighed for at blive vaccineret, siger han.

Kapaciteten er allerede beskåret kraftigt i forhold til for et par uger siden. I uge 51 sidste år - ugen med juleaften - var kapaciteten på oven en million stik.

Planen var, at kapaciteten løbende skulle falde herefter, og i denne uge er der altså mulighed for 400.000 stik.

Den høje interesse betyder dog, at den allerede fra næste uge ventes at være skruet ned til 335.000 stik.

- Det er formentlig først og fremmest de store steder, der kan blive mere begrænset, mens der stadigvæk skal være mange lokale tilbud, siger Steen Jespersen.

Aktuelt er over halvdelen af den danske befolkning blev revaccineret mod covid-19 og har fået et ekstra stik for at booste vaccineeffekten.

Det er dog ikke alle, der er blevet inviteret til at få en revaccination. Det er kun folk, der er 18 år eller ældre.

Kigges der på de voksne danskere, var 68 procent - eller omkring to ud af tre - revaccineret ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra onsdag.

Blandt udsatte grupper er tilslutningen dog endnu højere, og Sundhedsstyrelsen er meget til tilfreds med danskernes tilslutning.

- Det er en meget høj tilslutning, når vi kan se over 90 procent vaccinerede blandt de ældste og mest sårbare.

- Vi er meget tilfredse med det, og i international sammenhæng er det også en meget høj tilslutning, lyder det fra enhedschefen.